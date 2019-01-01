رسميًا - بوفون يعود لصفوف يوفنتوس حتى نهاية الموسم

نادي يوفنتوس يعلن عن عودة حارسه الكبير جيانلويجي بوفون بعقد حتى نهاية الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن نجاحه في استعادة حارسه الكبير جيانلويجي بوفون الذي مثل باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي وأكد من خلاله أن بوفون قد وقع على عقدًا جديدًا رفقة البيانكونيري وسيمتد لمدة موسم واحد فقط.

يوفي يُعلنها.. الحارس المخضرم يعود إلى تورينو ⚫️⚪️



رسميًا.. يوفنتوس يتعاقد مع حارسه السابق بوفون لمدة موسم واحد ✍️📄 pic.twitter.com/39UEZCh1nK

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يوليو ٢٠١٩

وكتب النادي في البيان: "بعد عام بعيدًا عن تورينيو جيانلويجي بوفون عاد ليوفنتوس وقام بالتوقيع على عقد لمدة موسم واحد حتى نهاية يونيو ٢٠٢٠".

وأضاف: "في الـ ١٩ من مايو العام الماضي رحل بوفون والدموع في أعين الجميع، لقد ودعنا وقتها شخص كان أكثر من مجرد قائد للفريق، أسطورة ورمز".

أياكس يعقد صفقة دي ليخت إلى يوفنتوس

واختتم البيان: "لقد أمضى موسمًا واحدًا في باريس سان جيرمان وأنقذ مرماه من ٧٣٪ من الفرص التي جاء عليه وفاز في ١٣ من ١٧ مباراة خاضهم في الدوري الفرنسي، وأضاف لمشواره بطولتي دوري وسوبر من فرنسا، وأخيًا عاد ليوفنتوس في منزله".

جدير بالذكر أن وكيل بوفون كان قد أكد في تصريحات صحفية أنه رفض عدد من أندية الدوري الإنجليزي من أجل العودة لناديه السابق.



