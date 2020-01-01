رسميًا.. بوروسيا دورتموند يُقيل فافر وبوتشيتينو يتصدر مرشحي خلافته

خطوة منطقية إلى حد كبير..

أعلن بوروسيا دورتموند بصورة رسمية مساء الأحد عن إقالة المدرب لوسيان فافر من منصبه، على إثر تراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

دورتموند تلقى هزيمة مذلة يوم السبت بخمسة أهداف لهدف من الصاعد حديثًا للبوندسليجا، شتوتجارت، كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير وتسببت في نهاية مسيرة فافر بسيجنال إيدونا بارك.

إيدين تيرزيتش، مساعد فافر، هو من سيخلفه بصورة مؤقتة وحتى نهاية الموسم وفقًا لإعلان النادي، في الوقت الذي طرحت فيه الصحافة عددًا من الأسماء المتوقعة لخلافة المدرب السويسري بصورة دائمة.

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Bis zum Saisonende wird der bisherige Co-Trainer Edin #Terzic als Cheftrainer fungieren.



Der bisherige U17-Trainer Sebastian #Geppert und Top-Talente-Coach Otto #Addo werden Terzic in der Arbeit mit dem Team zur Seite stehen. pic.twitter.com/bOoDz8VFhY — (@BVB) December 13, 2020

على رأس هذه الأسماء يأتي ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، والذي كان مرشحًا أول الموسم لخلافة فافر أيضًا عندما طُرحت فكرة إقالته بعد فشله في الفوز بالبريميرليج للموسم الثاني على التوالي.

بدوره، عقّب فافر على نبأ إقالته بقوله "أعتقد أنه من العار فسخ العقد، كان لدينا عامان من النجاحات سويًا وهذا العام نحن ناجحون أيضًا، لا زلت مقتنعًا بذلك".

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أما هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، قال "من الصعب علينا أخذ هذه الخطوة، نعتقد أن تحقيق أهدافنا للموسم في خطر كبير بسبب التطور السلبي الأخير في الوضع الحالي، وبالتالي كان علينا التحرك".

يذكر أن بوروسيا دورتموند يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الصدارة التي يتقاسمها بايرن ميونخ ولايبزيج.

كما تجدر الإشارة إلى أن ثمة تقارير من الصحف الألمانية أشارت إلى أن ماركو روز المدير الفني لبوروسيا مونشنجلادباخ قد اتفق مع دورتموند على تولي المسؤولية بدايةً من الموسم المقبل.