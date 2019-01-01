الدوري الإيطالي الدرجة الأولى - سيري آ

رسميًا - بن ناصر ينضم إلى عالم الرقم 4 في ميلان

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
أبرزهم مالديني وباريزي ورايكارد وآخرهم بن ناصر.. قصة الرقم 4 في ميلان

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أعلن نادي ميلان رسميًا ارتداء الوافد الجديد إسماعيل بن ناصر الرقم 4 مع الفريق.

اختيارات المحررين

وكان بن ناصر قد انضم إلى الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي قادمًا من إيمبولي.

وبارتدائه الرقم 4، يكون قد حصل بن ناصر على رقم مر على عدد من كبار أساطير الروسونيري.

ويعد أبرز من ارتدوا الرقم 4 في ميلان باولو مالديني وفرانكو باريزي وفرانك رايكارد وباتريك فييرا ورود خوليت وأبيرتيني وروبيرتو دونادوني وزفونيمير بوبان وماركو فان بوميل وكارلو أنشيلوتي وفيليبو جالي وجيوفاني تراباتوني.

 

ومن المتوقع أن يقدم بن ناصر إضافة كبرى لوسط ملعب ميلان نظرًا لكونه أحد أهم المواهب التي لعبت في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة.

هازارد يغيب عن افتتاح الليجا بداعي الإصابة

يذكر أن بن ناصر كان قد حصل مع منتخب الجزائر على لقب كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

 

إغلاق