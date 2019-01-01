رسمياً | بعد روبينيو - ديمبا با ينضم لصفوف باشاك شهير

باشاك شهير يعزز صفوفه من أجل حلمه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي باشاك شهير التركي عن ضم المهاجم السنغالي، ديمبا با من صفوف شنجهاي شينوا الصيني.

وأنضم اللاعب السنغالي، لصفوف متصدر جدول الترتيب التركي، بعدما سبق له اللعب بقمصان بيشكتاش وجوزتيبي في تركيا.

مهاجم تشيلسي ونيوكاسل الأسبق، أنضم ليجاور كل من البرازيلي روبينيو، التوجولي إيمانويل أديبايور، الفرنسي جايل كيليتشي، التركي أردا توران.

ويسعى باشاك شهير للحصول على لقب الدوري التركي لأول مرة في تاريخه، بعدما أصبح منافسًا أساسيًا في السنوات الأخيرة.

وفسخ اللاعب البالغ 33 عامًا، تعاقده مع شنجهاي شينوا، بعدما خاض 17 مباراة وسجل خلالها 5 أهداف.

وساهم السنغالي في تحقيق بيشكتاش لقب الدوري التركي موسم 2015-16، كما حصل عللا لقب الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي.

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وتعرض ديمبا با لكسر مضاعف مع شنجهاي شينوا في 2016، كادت أن تنهي مسيرته الكروية إلا أنه عاد للمشاركة من جديد.