رسميًا | بعد أيام من فسخ عقده مع الزمالك .. كارتيرون يعود للدوري السعودي

لم تمض سوى أيام قليلة على فسخ عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك، ورغم ذلك فقد أعلن رسميًا عن عودته للدوري السعودي.

نادي الاتفاق الذي يعيش موسمًا صعبًا للغاية أعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري، ليخلف الصربي فلادان ميلويفيتش الذي أقيل الأسبوع الماضي.

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الاتفاق عين المدرب الوطني أحمد الحنفوش لإدارة الفريق أمام الأهلي، وقد نجح في الفوز بهدف يتيم مساء اليوم ليخرج من منطقة الهبوط ويتقدم للمركز الـ13 في جدول الترتيب.

كارتيرون كان قد ارتبط بالعمل مع النادي الأهلي السعودي خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما كشف رئيس الزمالك، مرتضى منصور، عن تسجيل صوتي بصوت المدرب يربطه بالفريق الجداوي، لكن يبدو أن مسؤولي الاتفاق كانوا أكثر جدية في التوقيع معه.

رحبوا معنا بمدربنا الجديد باتريس كارتيرون 😎💚❤️#كارتيرون_اتفاقي pic.twitter.com/3KNBNaGANi — نادي الاتفاق (@Ettifaq) March 4, 2022

الأهلي يعيش كذلك موسمًا صعبًا للغاية وقد أصبح مدربه بيسنيك هاسي أقرب من أي وقت مضى للإقالة والرحيل عن الفريق، خاصة بعد سقوطه اليوم بهدف أمام الاتفاق ليُدخل جديًا صراع النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

صاحب الـ50 عامًا كان قد خاض تجربتين في الدوري السعودي، الأولى من النصر والثانية مع التعاون، ولم يُحقق بهما النجاح المنتظر وإن كانت رحلته مع سكري القصيم أفضل كثيرًا من تلك مع الفريق العاصمي.