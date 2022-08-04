رسميًا | بعد التشكيك فيه .. مركز التحكيم يكتف الهلال ويمنعه من الميركاتو الصيفي الحالي

بعد جدل كبير بسبب التدابير الوقتية في قضية كنو، مركز التحكيم ينهي الجدل

حسم مركز التحكيم الرياضي السعودي بشكل رسمي اليوم الخميس، الجدل الدائر حول طلب نادي الهلال تفعيل التدابير الوقتية، في القضية المقامة ضده من قبل نادي النصر.

ما هي قضية النصر ضد الهلال؟

العالمي قدم شكواه أمام الجهات القانونية في يناير الماضي، ضد الهلال ولاعبه محمد كنو، بعدما قام اللاعب بالتوقيع للنصر ومن ثم تجديد عقده مع الزعيم.

كنو دخل الفترة الحرة في عقده مع الأزرق في يناير الماضي، ورغم أن إدارة ناديه فتحت باب المفاوضات معه قبلها بأشهر إلا أن الجوانب المالية في العقد، عطلت التجديد قبل الفترة الحرة.

وقتها دخل النصر على الخط، لينجح بالفعل في الحصول على توقيع كنو، على أن ينضم له في الصيف مجانًا، لكن عاد اللاعب وجدد عقده مع الهلال، ليورط نفسه في قضية التوقيع لناديين في آنٍ واحد.

غرفة المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أنصفت النصر في هذه القضية، إذ أصدرت قراراتها في ليلة عيد الفطر المبارك الماضي، معلنة إيقاف كنو أربعة أشهر، ومنع الهلال من التعاقدات لفترتين، مع إلزامهما بدفع 27 مليون ريال للعالمي.

هذه القرارات استأنف عليها الهلال أمام مركز التحكيم، طالبًا بتفعيل طلب التدابير الوقتية، لمنع حرمانه من التعاقدات وتعطيل إيقاف كنو، لحين النظر في الاستئناف.

ما هو قرار مركز التحكيم؟

خلال الفترة الماضية، ثار الهلاليون غضبًا ضد مركز التحكيم، بداعي التأخر في إعلان قراره بشأن التدابير الوقتية، لكن المركز حسم الأمر الليلة.

مركز التحكيم رفض بشكل رسمي طلب التدابير الوقتية، ليتأكد رسميًا عدم قدرة الهلال على إبرام أي صفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع استمرار إيقاف كنو.

ويأتي رفض المركز لطلب التدابير الوقتية، نظرًا لعدم وقوع أي ضرر على الهلال، بحسب ما نصت اللوائح.

ويعد هذا الطلب هو الثاني الذي يرفضه المركز للهلال، إذ تم رفض الطلب الأول للتدابير الوقتية، وأكد القانونيون وقتها أنه بنسبة كبيرة يُرفض الطلب الثاني بالتبعية.

من شكك في مركز التحكيم؟

قرار رفض طلب التدابير الوقتية للهلال يقطع الطريق على القضية التي فجرها القانوني أحمد الأمير في يوليو الماضي، بأن مركز التحكيم قام بتعديل بنوده بما يتوافق مع طلب الزعيم.

المادة 29 هي التي كانت محل الجدل، التي تشمل شروط اتخاذ التدابير الوقتية، إذ تغيرت من يخشى وقوع ضرر في حال عدم اتخاذ التدابير الوقتية إلى يخشى فوات الوقت. (طالع التفاصيل)

واستغل النصراويون هذا التغيير للتشكيك في مركز التحكيم، متهمين إياه بتغيير لوائحه من أجل مصلحة الهلال، لكن أتى الرد الليلة برفض طلب الزعيم.