كأس أمم أفريقيا
الدوري الإيطالي - الدرجة الثانية

رسمياً - بطل كارثة إيطاليا ينتقل إلى الدرجة الثانية

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فينتورا يتراجع للوراء..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي ساليرنيتانا من الدرجة الثانية الإيطالية عن تعاقده مع جيامبييرو فينتورا المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا.

يأتي ذلك بعد رحيل المدرب عن كييفو فيرونا، بعد تجربة سيئة انتهت بهبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.

وتوصل فينتورا مع النادي وتم إتمام الاتفاق سريعاً بعقد مدته عام واحد، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وكان المدرب الإيطالي قد تولى قيادة المنتخب خلال تصفيات كأس العالم 2018، قادماً من تورينو.

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يذكر أن تلك التجربة انتهت بكارثة خروج الأزوري من التصفيات على يد السويد وفشله في التأهل للمونديال.

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