رسميًا - برشلونة يمدد عقد جوردي ألبا حتى 2024
أعلن نادي برشلونة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تمديد عقد ظهيره الأيسر جوردي ألبا حتى عام 2023، بعد المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب هذا الموسم.
يعد الظهير الأيسر الإسباني أحد أبرز أسلحة برشلونة في الموسم الحالي حيث أنه يمثل ثنائي قوي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفي تصريحاته بعد إعلان التجديد قال: "أنا سعيد للغاية بتلك الخطوة، لقد قضيت 8 سنوات هنا مع النادي والآن سأقضي 5 سنوات أخرى، أود أن أشكر وكلاء أعمالي وأيضًا المقربين لي وأخي، عائلتي الكبيرة وزوجتي وطفلي أيضًا، الجميع يساعدني على التقدم للأمام".
وتابع: "أنا أخوض أفضل لحظات مشواري الكروي، أقدم مستوى جيد مع برسا وسأكمل 30 عامًا، لدي سنوات أخرى أقدم بها كل ما لدي وأنا أتمنى أن نواصل الفوز معًا".
📝قُضي الأمر 👍— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 11, 2019
✅ @JordiAlba 👏
🔵🔴 pic.twitter.com/i8bXAjb63y
يذكر أن الظهير الأيسر الإسباني كان يعاني بعض الشيء مع المدرب السابق لويس إنريكي والذي كاد يجعله يرحل عن صفوف النادي الكتالوني ولكن مع فالفيردي قد تحسنت الأمور كثيرًا.