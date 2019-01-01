رسميًا - برشلونة يمدد عقد جوردي ألبا حتى 2024

النادي الكتالوني يضمن تواجد الظهير الأيسر المتألق لفترة أطول مع الفريق

أعلن نادي برشلونة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تمديد عقد ظهيره الأيسر جوردي ألبا حتى عام 2023، بعد المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب هذا الموسم.

يعد الظهير الأيسر الإسباني أحد أبرز أسلحة برشلونة في الموسم الحالي حيث أنه يمثل ثنائي قوي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي تصريحاته بعد إعلان التجديد قال: "أنا سعيد للغاية بتلك الخطوة، لقد قضيت 8 سنوات هنا مع النادي والآن سأقضي 5 سنوات أخرى، أود أن أشكر وكلاء أعمالي وأيضًا المقربين لي وأخي، عائلتي الكبيرة وزوجتي وطفلي أيضًا، الجميع يساعدني على التقدم للأمام".

وتابع: "أنا أخوض أفضل لحظات مشواري الكروي، أقدم مستوى جيد مع برسا وسأكمل 30 عامًا، لدي سنوات أخرى أقدم بها كل ما لدي وأنا أتمنى أن نواصل الفوز معًا".

يذكر أن الظهير الأيسر الإسباني كان يعاني بعض الشيء مع المدرب السابق لويس إنريكي والذي كاد يجعله يرحل عن صفوف النادي الكتالوني ولكن مع فالفيردي قد تحسنت الأمور كثيرًا.