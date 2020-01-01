رسميًا - برشلونة يكشف التشخيص الأخير لإصابة ديمبيلي

نادي برشلونة يعلن عن تفاصيل الإصابة الجديدة للاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

أعلن نادي برشلونة عن تفاصيل الإصابة الأخيرة التي تعرض لها لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي لم يعد بعد من إصابته السابقة.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد خلاله أن اللاعب تعرض لمزق كامل في عضلة الفخذ خلال تدريبات الأمس.

وكتب النادي في بيانه: "أجريت اليوم الثلاثاء الفحوصات على إصابة عثمان ديمبيلي وأظهرت تعرضه لمزق كامل في عضلة الفخذ الأيمن".

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وأضاف النادي: "خلال الساعات القليلة المقبلة سيكون هناك قرار بشأن عملية العلاج التي سيمر بها اللاعب من أجل تأهيله للعودة للملاعب".

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وكان ديمبيلي قد غادر تدريبات النادي الصباحية بالأمس، وانتشرت تقارير حول تجدد إصابته الأخيرة التي تعرض لها في نوفمبر الماضي.

وتعرض عثمان ديمبيلي للإصابة في شهر نوفمبر من العام الماضي خلال مواجهة فريقه برشلونة أمام ناديه السابق بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وشارك النجم الفرنسي مع برشلونة في تسع مباريات هذا الموسم وسجل هدفًا وحيدًا في الدوري الإسباني كان في شباك إشبيلية بالجولة الثامنة.

جدير بالذكر أن عثمان ديمبيلي كان قد انضم لبرشلونة في صيف 2018 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني وشارك مع الفريق في 74 مباراة سجل خلالهم 19 هدفًا وصنع 17.



