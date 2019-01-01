رسمياً - برشلونة يفعل إعادة شراء كوكوريا

الكتالوني يعود من إيبار..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن برشلونة الإسباني رسمياً عن تفعيله لشرط إعادة شراء الظهير الشاب مارك كوكوريا من نادي إيبار.

وكان برشلونة قد باع اللاعب لإيبار مع حق إعادة الشراء مقابل 4 مليون يورو.

وتألق كوكوريا البالغ من العمر 20 عاماً مع إيبار هذا الموسم، وهو من ناشئي أكاديمية الكتلان الشهيرة لاماسيا.

يأتي ذلك نظراً لنقص البدائل في مركز الظهير الأيسر، مع وجود جوردي ألبا كأساسي تجاوز الثلاثين من العمر، ومع اقتراب رحيل توماس فيرمايلين أيضاً، وهو قلب دفاع يجيد اللعب على اليسار.

يذكر أن برشلونة تعاقد هذا الصيف مع فرنكي دي يونج من أياكس الهولندي وأنتوان جريزمان قادماً من أتلتيكو مدريد.