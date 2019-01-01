رسميًا - برشلونة يفسخ تعاقده مع سيرجي سامبر واللاعب يزامل إنييستا

نادي برشلونة أعلن عن فسخ العقد بينه وبين اللاعب سيرجي سامبر بالتراضي بين الطرفين واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الياباني ليزامل أندريس إنييستا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن رحيل لاعبه الإسباني سيرجي سامبر بشكل نهائي بعد أن فسخ تعاقده معه بالتراضي وبالاتفاق بين الطرفين.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني وأكد خلاله أن اللاعب لن يستمر في صفوف برشلونة بعد اليوم.

وذكر البيان أن سامبر سيخرج في مؤتمر صحفي خلال ساعات، تحديدًا غدًا الثلاثاء ليوضح موقفه ومستقبله في الفترة المقبلة عقب الرحيل عن برشلونة.

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وتوجه النادي في بيانه بالشكر للاعبه خريج مدرسة الناشئين "لاماسيا" وأشاد بمجهوده وقتاله خلال الفترة التي تواجد فيها بألوان البلوجرانا.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت على وجود اتفاق بين اللاعب الشاب ونادي فيسيل كوبي الياباني الذي يلعب له أندريس إنييستا في الوقت الحالي.

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جدير بالذكر أن سامبر كان قد عانى من كثرة الإصابات والتي أبعدته عن تشكيلة الفريق الأول رغم امتلاكه لإمكانيات فنية مبشرة للغاية.