رسمياً .. برشلونة يُعيين نائباً جديداً لبارتوميو

من المتوقع أن يخوض روسود انتخابات رئاسة النادي في 2021

أعلن نادي برشلونة رسمياً، تعيين إميلي روسود نائباً لرئيس النادي جوسيب بارتوميمو، حتى الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2021.

وكان روسود، يشغل عضو مجلس إدارة الفريق الكتالوني منذ عام يوليو 2015، قبل أن يخلف جوردي كاردونير في مهام نائب الرئيس.

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وقرر كاردونير النائب الأول لبارتوميو، عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، ليقرر مجلس الإدارة انتخاب روسود نائباً جديداً للرئيس.

وشغل روسود منذ 2015، منصب مدير مكتب الرعايا المختصة في المجال الاجتماعي.

وأوضح البيان الذي نشره النادي، شهادات روسود، إذ أنه حاصل على درجة الماجستير والدكتوراة في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى ماجستير قسم الإدارات الضريبية والإدارة.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الإدارة تعيين دافيد بيليفر، مسؤولاً عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسيمثل النادي في الاجتماعات الدولية مع يويفا.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني حالياً برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد لعب 18 جولة.