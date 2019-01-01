رسميًا - برشلونة يعلن رحيل بيب سيجورا

المدير الرياضي لبرشلونة بيب سيجورا ينضم إلى قائمة الراحلين عن الفريق

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن برشلونة رسميًا رحيل مديره الرياضي بيب سيجورا بالتراضي بعد الاتفاق على إنهاء العقد بين الطرفين.

وكان سيجورا ينتظر رحيله عن برشلونة بعدما ظهرت مؤشرات على ذلك بعد استقالة نائب الرئيس بارتوميو من أيام.

وحول ذلك، ذكر برشلونة عبر بيان نشره على موقعه الرسمي أن النادي وجوسيب سيجورا قد توصلا إلى اتفاق حول إنهاء العقد بينهما.

وجاء ذلك بعد عامين فقط من توليه منصب المدير الرياضي للفريق الكتالوني، حيث تولى هذا المنصب في يوليو من العام 2017.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وقام برشلونة بتوجيه الشكر لسيجورا على العمل الذي قدمه مع الفريق خلال فترة توليه منصب المدير الرياضي، متمنيين له التوفيق في خطوته المقبلة.

وذكرت المصادر الصحفية المقربة من نادي برشلونة أن السبب الأول لرحيل سيجورا عن الفريق هو تعيين باتريك كلويفرت مديرًا جديدًا لأكاديمية لاماسيا.

دي ليخت: من الصعب التنبؤ ببطل الكالتشيو

يذكر أن الكثير من التخبطات قد حدثت داخل إدارة برشلونة بسبب سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وأيضًا ما حدث للفريق أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.