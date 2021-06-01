رسميًا .. برشلونة يعلن ثاني الصفقات بضم جارسيا مجانًا

نادي برشلونة يعلن ثاني الصفقات الخاصة بالصيف الجديد بضم إريك جارسيا مجانًا من مانشستر سيتي.

أعلن نادي برشلونة صباح اليوم الثلاثاء عن ثاني الصفقات الخاصة به في الصيف بعد أن ضم لاعبه السابق إريك جارسيا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب سيوقع على عقود انضمامه للفريق ظهر اليوم.

ما الذي قاله برشلونة في بيانه؟

كتب برشلونة: "برشلونة وإريك جارسيا توصلا لاتفاق لعودة اللاعب للنادي بداية من الأول من يوليو 2021 بعد انتهاء عقده في مانشستر سيتي".

وأسهب النادي في الحديث عن ماضي اللاعب ونشأته في مدرسة لاماسيا قبل انتقاله لصفوف مانشستر سيتي قبل سنوات.

Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2021

إلى متى يستمر عقد إريك جارسيا في برشلونة؟

بحسب ما ذكر بيان النادي الكتالوني فاللاعب اتفق على الانضمام لبرشلونة لمدة خمسة أعوام تبدأ في الصيف الجاري.

وينتهي العقد الذي سيوقعه اللاعب ظهر اليوم أمام وسائل الإعلام في الـ30 من يونيو من عام 2026.

كم تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد إريك جارسيا مع برشلونة؟

يجبر القانون الإسباني أي شخص أو كيان اعتباري على وضع بند يسمح بفسخ التعاقد في كل العقود المبرمة تحت مظلته.

لذلك وضع برشلونة بندًا قيمته 400 مليون يورو لفسخ عقد اللاعب، للتأكد من صعوبة دفع ذلك المبلغ بأي شكل من الأشكال.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن قبل ساعات عن ضم سيرخيو أجويرو من صفوف مانشستر سيتي بشكل مجاني أيضًا بعد انتهاء تعاقده.

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