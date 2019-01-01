الانتقالات

رسمياً – برشلونة يعلن انتقال كوكوريا إلى خيتافي

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Getty Images
كوكوريا من إيبار إلى برشلونة إلى خيتافي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي برشلونة رسمياً، انتقال لاعبه مارك كوكوريا إلى نادي خيتافي، خلال فترة الانتقالات الحالية، على سبيل الإعارة.

وانتقل اللاعب صاحب الـ 20 عاماً، إلى خيتافي على سبيل الإعارة مقابل 6 مليون يورو، مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم الجديد.

وينص عقد الظهير الأيسر الجديد لخيتافي، على دفع 40%، من قيمة بيعه مستقبلاً إلى برشلونة.

وكانت إدارة الفريق الكتالوني استعادت اللاعب منذ أيام من فريق إيبار، بعد بيعه، عندما فعلت شرط إعادة شراء لاعبها من جديد.

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وكان برشلونة قد باع اللاعب الشاب، إلى إيبار مع وجود بند إعادة حق الشراء مقابل 4 مليون يورو.

الجدير بالذكر ان إدارة برشلونة، تعمل على التعاقد مع ظهير أيسر بديل للاعب الفريق جوردي ألبا، خلال فترة الانتقالات الحالية.

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