رسمياً .. برشلونة يعلن التجديد لبيكيه ودي يونج وتير شتيجن

بعد الفوز على فيرنتيسفاروس في دوري الأبطال

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة سارة لجماهيره، بالتجديد لـ4 لاعبين بالفريق الأول، ليغلق الجدل تماماً أمام الشكوك حول مستقبلهم الفترة القادمة.

الملف الأهم لبرشلونة كان الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن، حيث شهدت الفترة الماضية حالة من الجدل بخصوص مصيره وإمكانية رحيله.

النادي الكتالوني أعلن التجديد للاعب حتى 2025، ووصلت قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 500 مليون يورو.

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وأما المدافع المخضرم جيرارد بيكيه، فقد وقع هو الآخر على عقد حتى 2024، والشرط الجزائي بعقده 500 مليون يورو، حيث يعتمد التجديد على نسبة مشاركاته مع الفريق.

وبالنسبة للاعب الثالث فهو المدافع الفرنسي كليمون لونجليه، حيث وقع حتى عام 2026 وشرط جزائي بـ300 مليون يورو.

وأخيراً النجم الهولندي فرينكي دي يونج بعقد حتى 2026، وشرط جزائي بـ400 مليون يورو، بعد عام واحد على انضمامه للفريق.

وكشفت بعض التقارير الصحفية أن السبب الرئيسي وراء الإسراع في عملية التجديد للرباعي، يأتي لرغبة جوسيب بارتوميو في التصدي لحملة سحب الثقة منه كرئيس للنادي.

جدير بالذكر أن برشلونة، نجح في افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على فيرنتيسفاروس المجري بنتيجة 5/1.