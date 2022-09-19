رسميًا .. برشلونة يعلن أرباح الموسم الماضي والجديد

التعديلات الاقتصادية التي أتى بها جوان لابورتا جاءت بنتيجة مذهلة.

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن غلق ميزانية موسم 2021\22 بشكل نهائي بأرباح وصلت إلى حوالي 98 مليون يورو.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن إجمالي الدخل عن موسم 2021\22 وصل إلى مليار و17 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك كشف النادي عن ميزانية الموسم الجديد، التي من المتوقع أن تتسبب في دخول حوالي مليار و255 مليون يورو للنادي.

وكتب النادي في البيان: "مجلس إدارة النادي اعتمد ميزانية موسم 2022\23 والتي تشمل دخل قيمته حوالي مليار و255 مليون يورو بأرباح متوقعة بقيمة 274 مليون يورو".

وكان برشلونة قد قام بتفعيل عدة رافعات اقتصاديات بعد اتفاقات مع أطراف أخرى على بيع نسب من حقوق النادي ودخله المستقبلي.

ونجح النادي الكتالوني في ضم عدة نجوم خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي على رأسهم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ وجول كوندي من إشبيلية.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد المتصدر وفي رصيد الكتلان 16 نقطة من ست لقاءات مقابل 18 للملكي.