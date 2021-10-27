رسميًا .. برشلونة يطرد رونالد كومان

الهزيمة أمام رايو فاييكانو كلفت المدرب الهولندي منصبه في قيادة النادي الكتالوني.

كانت هزيمة برشلونة أمام رايو فاييكانو في الجولة 11 من بطولة الدوري الإسباني بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث قررت إدارة النادي إقالة الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق.

الخسارة أمام رايو فاييكانو تأتي في فترة عصيبة، وهي الهزيمة الثانية على التوالي بعد السقوط في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.

نادي برشلونة أصدر بيانًا رسميًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي جاء فيه: "برشلونة طرد رونالد كومان من منصبه كمدير فني للفريق الأول الليلة".

وجاء في البيان الرسمي: "أعفى نادي برشلونة رونالد كومان من مهامه كمدرب للفريق الأول".

وأضاف: "أبلغه جوان لابورتا رئيس النادي بالقرار بعد الهزيمة أمام رايو فاييكانو".

وتابع: "سيودع كومان الفريق يوم الخميس في المدينة الرياضية".

واختتم البيان: "يود نادي برشلونة أن يشكره على خدمته للنادي ويتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية"..

إدارة برشلونة ترى أن أسلوب اللعب الخالي من الأفكار والابتكار والنتائج المتراجعة منذ بداية الموسم أسبابًا كافية لإقالة المدرب الهولندي.

كومان استمر في منصبه خلال الموسم الحالي رغم الخيبات العديدة التي عاشها الفريق في الموسم الماضي، وقررت إدارة النادي تجديد الثقة فيه أسبوعًَا بعد الآخر، لكن مع خيبات الأمل المتكررة فإن الأمر أصبح لا يُطاق بالنسبة إلى الإدارة. إدارة برشلونة قررت الرهان على دماء جديدة، خاصة وأن الوقت لا يزال مبكرًا في الموسم، وهناك أمل أن يستعيد الفريق طريق الانتصارات، ويعود للمنافسة في كل البطولات. ويعد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة كومان في تدريب برشلونة، حيث يحظى بتأييد واسع لدى إدارة برشلونة. ورغم كل شيء فإن كومان سيظل من أساطير برشلونة، بعد أن قاد الفريق لتحقيق أول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 1992 بتسجيل هدف الفوز. ويرحل كومان عن برشلونة بعد أن أدار الفريق في 67 مباراة، حقق خلالها لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.



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