رسمياً | برشلونة يضم داني ألفيش الجديد

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم الظهير البرازيلي إيمرسون من صفوف أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

اللاعب المُلقب بداني ألفيش الجديد، سينضم لصفوف الفريق الكتالوني بدءًا من الموسم المقبل.

❗️BREAKING NEWS❗️

Agreement with Atlético Mineiro for Emerson transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2019.

