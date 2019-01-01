رسمياً | برشلونة يضم داني ألفيش الجديد

برشلونة يواصل خطف المواهب الشابة.

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم الظهير البرازيلي إيمرسون من صفوف أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

اللاعب المُلقب بداني ألفيش الجديد، سينضم لصفوف الفريق الكتالوني بدءًا من الموسم المقبل.

❗️BREAKING NEWS❗️

Agreement with Atlético Mineiro for Emerson transfer; he'll join FC Barcelona on 1 July 2019.

All the details 👉 https://t.co/qFFBNmEP9n pic.twitter.com/xJJoG9EJnV — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2019

اللاعب وقع على عقود انتقال مقابل 12 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس مواسم حتى صيف 2024.

ويتواجد إيمرسون، البالغ 20 عامًا، والذي يشغل مركز الظهير الأيمن، في قائمة المنتخب البرازيلي، المشارك في كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا.

وأصبح البرازيلي خامس انتقالات الفريق الشتوية، بعد ضم الغاني كيفين برنس بواتينج، والكولومبي جيسون مورييو، والفرنسي جان كلير تودبيو، وايضًا الهولندي فرينكي دي يونج،حيث سينضم الأخيرين بدءًا من الموسم المقبل.

وشارك الظهير البرازيلي في الدوري البرازيلي بـ25 مباراة، سجل هدف وصنع آخر.

وسيخوض ما تبقى من الموسم الجاري في صفوف ريال بيتيس الإسباني معارًا حتى نهاية الموسم.