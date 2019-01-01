رسميًا - برشلونة يستعيد ألبا وفاتي قبل مواجهة إشبيلية

نادي برشلونة يعلن بشكل رسمي عن تلقي انسو فاتي وجوردي ألبا للتصريح الطبي قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة فريقه الخاصة بمباراة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني أمام إشبيلية.

جاء هذا في بيان رسمي نشره برشلونة قبل قليل وجاءت القائمة كالتالي:

تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، آرتور، سواريز، ميسي، ديمبلي، نيتو، جريزمان، جوردي ألبا، سيرجي روبيرت، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال، بيريز، انسو فاتي ورونالدو أراوخو.

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وكان ألبا قد تغيب في الفترة الماضية عن برشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مما وضع برشلونة في ورطة خلال المباريات الماضية.

واستعاد برشلونة لتوه ليونيل ميسي بشكل كامل في مواجهة الفريق الأخيرة أمام نظيره إنتر في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ١٣ نقطة.