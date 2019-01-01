رسميًا | برشلونة يجدد عقد كارليوس بيريز

النادي الكتالوني منح بيريز عقدًا جديدًا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد كارليوس بيريز، لاعب الفريق الكتالوني، حتى عام 2022.

بيريز كان قريبًا من الرحيل بداية الموسم الجاري بسبب قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها.

وذكر النادي في بيان رسمي أنّ بيريز سوف يستمر مع النادي الكتالوني حتى 2022 ليكون أحد جواهر اللاماسيا في الفريق الأول.

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Ampliación del contrato de Carles Pérez



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بيريز لعب 6 مباريات بقميص برشلونة منذ لقاءه الأول بنهاية الموسم الماضي وسجل هدفًا واحدَا أمام ريال بيتيس.

وقد يحصل اللاعب على فرص أكبر للمشاركة بعد إصابة ليونيل ميسي وغيابه عن مواجهة خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أنّ برشلونة صعّد كارليوس آلينيا وأنسو فاتي وموسى واجي ليكونوا أساسيين في الفريق الأول.