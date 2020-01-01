رسميًا | برشلونة يتخلص من كابوس فالفيردي

قضي الأمر بشكل رسمي بعد سلسلة من النتائج المحبطة

كما كان متوقعًا .. قرر مجلس إدارة نادي برشلونة إقالة المدرب إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق، اليوم الإثنين، بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية.

وجاء قرار الإقالة بعد ضغوط جماهيرية كبيرة، استمرت عدة أشهر، وتحديدًا منذ الهزيمة الشهيرة على يد ليفربول برباعية نظيفة في قلب "أنفيلد روود" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

إدارة النادي الإسباني عقدت اجتماعاً عاجلاً اليوم، من أجل البت في مصير فالفيردي، لتستقر في النهاية على إقالته، بحضور إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشونة.

وتولى المدرب الباسكي القيادة الفنية للفريق الإسباني في صيف 2017، بعد الاىنفصال عن صاحب ثلاثية 2015 لويس إنريكي.

Acuerdo entre el FC y Ernesto Valverde para la finalización de su contrato como entrenador del primer equipo.

Gracias por todo, Ernesto. Mucha suerte en el futuro. pic.twitter.com/UNBBQoLOB1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2020

وحقق المدرب الخمسيني نجاحات لا بأس بها مع البرسا على مدار عامين ونصف، أبرزها الاحتفتاظ بلقب الدوري الإسباني موسمين متتالين، بالإضافة لكأس ملك إسبانيا مرة ومثلها كأس السوبر المحلية.

على النقيض من ذلك، فشل بطريقة صادمة على مستوى دوري الأبطال، بالخروج على مرتين من الأدوار الإقصائية بطريقة درامية على يد روما وليفربول، فيما هو معروف بريمونتادا مانولاس وريمونتادا أوريجي.

المثير للدهشة، أن الإقالة أتت بعد اسابيع قليلة من التصريحات الشهيرة التي أدلى بها الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، عن تمسك الإدارة ببقاء المدرب لأطول فترة ممكنة.

ومن المتوقع أن يظهر رئيس النادي الكتالوني مع أبيدال في مؤتمر صحفي غداً الثلاثاء، من أجل الكشف عن الخطة المستقبلية بعد رحيل فالفيردي عن تدريب الفريق.

وكانت أغلب التوقعات تُشير لصعوبة استمرار فالفيردي مع البلو جرانا بعد هزيمتي ليفربول ثم فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا، لكن في نهاية المطاف تم الإبقاء عليه، بدعم من اللاعبين الكبار في مقدمتهم ليونيل ميسي.