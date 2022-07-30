رسميًا .. برشلونة يتخلص من أول تفاحة فاسدة!

النادي الكتالوني حسم الأمور وأعلن الرحيل.

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن اتفاقه بشكل أولي مع نظيره سيلتا فيجو على رحيل اللاعب أوسكار مينجيزا عن صفوفه في الصيف الجاري.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي عبر الموقع الخاص به على شبكة الإنترنت، وأكد خلاله أن كل شيء يتوقف الآن على الكشف الطبي وتوقيع العقود.

وكتب النادي في بيانه: "برشلونة وسيلتا فيجو اتفاقا بشكل أولي على رحيل اللاعب أوسكار مينجيزا، في انتظار توقيع العقود وتجاوز اللاعب للفحص الطبي".

النادي الكتالوني وجه الشكر للنجم الشاب الذي خرج من مراحل الناشئين لديه، وتدرج في كافة فرق الفريق حتى ظهر مع الفريق الأول.

مينجيزا لعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وقدم مستويات طيبة في حدود قدراته الفنية، لكن لا يبدو أن له أي مكان في برشلونة بعد الصفقات الجديدة.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "سبورت" قبل ساعات فالصفقة قد كلفت نادي سيلتا فيجو حوالي مليوني يورو، وهو رقم جيد للنادي الكتالوني الذي تخلص أيضًا من راتب اللاعب.

جدير بالذكر أن برشلونة يبحث في الوقت الحالي عن طريقة مناسبة لرحيل عدة عناصر على رأسهم الفرنسي صامويل أومتيتي والهولندي ممفيس ديباي.