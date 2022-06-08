رسميًا .. برشلونة يبدأ عملية التصفية ويعلن بيع مهاجمه!

برشلونة بدأ عملية تصفية اللاعبين الزائدين عن الحاجة، وأعلن رسميًا بيع مهاجم الفريق.

في إطار عملية البحث عن موارد اقتصادية، أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن بيع لاعبه الشاب فيران جوتجلا إلى نادي كلوب بروج البلجيكي.

جوتجلا، صاحب الثلاثة وعشرين عامًا، اقتحم المشهد في الفريق الأول للنادي الكتالوني خلال موسم 2021-22، وتحديدًا منذ تولى تشافي هيرنانديز قيادة الفريق فنيًا، لكنه لم يتمكن من الصمود طويلًا.

ماذا قال برشلونة؟

وأعلن برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن بيع جوتجلا إلى كلوب بروج.

وجاء في البيان: "توصل ناديا برشلونة وكلوب بروج إلى اتفاق على انتقال فيران جوتجلا مقابل خمسة ملايين يورو".

وأضاف: "يحتفظ برشلونة بنسبة 10% من مكاسب رأس المال من بيع اللاعب في المستقبل من قبل النادي البلجيكي".

واختتم البيان: "يعرب النادي عن امتنانه لفيران جوتجلا لالتزامه وتفانيه، ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

ماذا قدم جوتجلا مع برشلونة؟

وصل جوتجلا إلى برشلونة في صيف 2021 قادمًا من نادي إسبانيول في صفقة انتقال حر.

وظهر جوتجلا للمرة الأولى مع الفريق الأول في برشلونة يوم 12 ديسمبر 2021، خلال مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني.

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وشارك جوتجلا في ست مباريات فقط بالدوري مع برشلونة سجل خلالها هدفًا، قبل أن يتراجع ويعود من جديد إلى الفريق الرديف خلال ما تبقى من منافسات الموسم.

وفي المجمل لعب جوتجلا 41 مباراة بقميص برشلونة، منها 32 مع الفريق الرديف، وتسع مباريات للفريق الأول.

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