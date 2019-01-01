رسميًا - برج العرب يعتذر عن عدم استضافة مواجهة الأهلي وصن داونز

أزمة تضع الاتحاد المصري في ورطة أمام الاتحاد الأفريقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن عامر حسين؛ رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، رفض هيئة استاد برج العرب بالإسكندرية استضافة مواجهة الأهلي أمام صن داونز.

المباراة من المقرر أن تقام في 13 من إبريل الجاري، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر بالأمس الموافقة رسميًا على نقل المباراة إلى برج العرب، بناءً على طلب مسؤولي القلعة الحمراء، بعد أن كان من المتفق إقامتها على ملعب الجيش بالسويس.

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وقال عامر، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "هيئة استاد برج العرب لديها الحق في رفض استضافة المباراة، تعرضوا لهجوم في ظرف خارج عن إرادتهم، حيث هطلت الأمطار بغزارة مما أثر على أرضية الملعب في لقاء القمة 117، لكن الجميع لم يرحمهم وأنهالت الانتقادات عليهم، ورغم ذلك وافقوا على استضافة مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري بعد ما حدث بثلاثة أيام فقط".

وأضاف: "الآن يجري هاني أبو ريدة؛ رئيس اتحاد الكرة، اتصالاته مع الأمانة العامة للقوات المسلحة لإقناعهم بالتراجع عن الاعتذار عن عدم الاستضافة، حقيقًا هم تحملوا الكثير خلال السنوات الماضية، وننتظر منهم أن ينقذوا الموقف حاليًا، لأن رفضهم يضعنا في أزمة كبيرة".

رئيس لجنة المسابقات اختتم: "نحن في ورطة حقيقية، مرت العشرة أيام التي يسمح فيها الاتحاد الأفريقي بتغيير ملعب المباراة، وليس أمامنا حل سوى أن يقبل برج العرب الاستضافة، خاصة أنه حتى لو وافق كاف على إعادتها لاستاد الجيش بالسويس، فإننا سنكون أمام مشكلة أخرى ألا وهي أن الزمالك سيواجه حسنية أكادير المغربي على الملعب نفسه يوم 14 إبريل أي أن الفريق المغربي سيكون في حاجة للتدرب على هذا الملعب في نفس اليوم الذي سيواجه به الأهلي، صن داونز".

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يذكر أن مواجهة الأهلي وصن داونز كان من المتفق عليه مسبقًا أن تقام على استاد برج العرب إلا أنه تقرر غلقه بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال لقاء القمة بين الأحمر والأبيض بعد ظهوره في حالة سيئة، إثر هطول الأمطار عليه، مما دفع الاتحاد الأفريقي لمخاطبة نظيره المصري لنقل المباراة للسويس.

الشياطين الحمر يعيشون حالة من الضغط خلال الفترة الحالية بعدما تلقوا الهزيمة في لقاء الذهاب أمام الفريق الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، في خسارة هي الأثقل له عبر تاريخ مشاركاته الأفريقية.