رسميًا - برج العرب يستضيف مواجهة الأهلي وصن داونز

اللقاء أعيد مرة أخرى للإسكندرية بعد أن تم نقله للسويس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مواجهة الإياب بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

المباراة كان من المقرر أن تقام على برج العرب منذ البداية إلا أنه تم نقلها بعد ذلك إلى استاد الجيش بالسويس، إثر قرار سوء أرضية الملعب وتعرضها للإنهاك بعد هطول الأمطار عليها بغزارة خلال الفترة الماضية.

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ويأتي قرار إعادة اللقاء إلى برج العرب بناءً على طلب مسؤولي القلعة الحمراء، كونه الملعب الذي استضاف كافة مباريات الفريق الأفريقية، بجانب الرغبة في زيادة عدد الجماهير.

المارد الأحمر يستضيف الفريق الجنوب أفريقي في 13 من الشهر الجاري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأمام الأهلي مهمة صعبة في الإياب، بعدما خسر بالأمس الذهاب بجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، في نتيجة هي الأثقل على مدار تاريخه الأفريقي.