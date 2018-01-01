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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

رسمياً - باير ليفركوزن يتعاقد مع مدرب دورتموند السابق

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بوش يعود للتدريب بالبوندسليجا بعد إقالته من دورتموند في ديسمبر 2017..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن باير ليفركوزن الألماني عن إعفاء هايكو هيرليتش من مهامه كمدرب للفريق، وتعيين الهولندي بيتر بوش بدلاً منه اعتباراً من 4 يناير المقبل.

 

يأتي ذلك بعد احتلال ليفركوزن المركز التاسع في ترتيب البوندسليجا قبل عطلة الشتاء، ورغم تحقيقه للفوز الثالث في آخر 4 مباريات بالدوري على حساب هرتا برلين أمس السبت.

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وبحسب ما أعلنه النادي الألماني، فإن بوش قد وقع عقداً مدته عام ونصف ينتهي في يونيو 2020.

وكان بوش قد تولى قيادة أياكس في يوليو 2016 ليقوده إلى نهائي الدوري الأوروبي 2017 والذي خسره أمام مانشستر يونايتد بقيادة جوزيه مورينيو آنذاك (2-0).

تلك الفترة الناجحة قادته إلى تدريب بوروسيا دورتموند خلفاً لتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الحالي.

وبعد بداية قوية بـ7 مباريات بلا هزيمة في الدوري، تقهقر الفريق بـ8 مباريات بلا فوز بالإضافة لمسيرة مخيبة بدور المجموعات لدوري الأبطال، ليتم إقالته في ديسمبر 2017.

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