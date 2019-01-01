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رسميًا - بايرن ميونخ يعلن ضم كويسانسي من صفوف بروسيا مونشنجلاباخ

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نادي بايرن ميونخ الألماني يعلن عن نجاحه في ضم اللاعب الشاب مايكل كويسانسي من صفوف بروسيا مونشنجلادباخ بداية من الموسم الجديد.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن نجاحه في ضم اللاعب الشاب مايكل كويسانسي من صفوف نظيره بروسيا مونشنجلادباخ.

جاء هذا في بيان أصدره النادي عبر موقعه الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت دون ذكر تفاصيل الصفقة.

وكتب النادي في بيانه: "يسعدنا أن نعلن عن الإتمام الوشيك لصفقة اللاعب مايكل كويسانسي من صفوف بروسيا مونشنجلادباخ".

وسيكون اللاعب الشاب هو الفرنسي الخامس في تشكيلة بايرن ميونخ بعد كل من كينجسلي كومان وتوليسيو ولوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد.

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وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن عن اللاعب: "هو يملك إمكانيات كبيرة في الاستحواذ على الكرة وقدم يسى قوية وعقلية عظيمة".

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جدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي يتواجد في الدوري الألماني منذ عام ٢٠١٧ عندما انضم لصفوف جلادباخ قادمًا من نانسي وخاض ٣٥ لقاء في البوندزليجا.

 

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