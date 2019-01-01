رسميًا - بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة نوير وهوملز

نادي بايرن ميونخ الألماني يعلن بشكل رسمي عن تفاصيل إصابة الثنائي مانويل نوير وماتيس هوملز أمام فورتونا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن تفاصيل إصابة الثنائي مانويل نوير وماتيس هوملز في مباراة الفريق الأخيرة أمام فورتونا بالدوري.

جاء هذا في بيان رسمي نشره الموقع الإلكتروني للنادي أكد من خلاله أن مانويل نوير سيتغيب عن المباريات لحوالي 14 يومًا قادمة.

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وذكر البيان أن المدافع ماتيس هوملز يحتاج فقط لبعض الراحة من التدريبات وسيكون على ما يرام بمجرد أن ينال البعض منها في الفترة المقبلة.

وكتب النادي في البيان: "بعد أن تم فحص نوير على يد كل من الطبيب هانز ويليام مولر، ودكتور بيتر أيبلاكر اكتشفنا وجود مشكلة عضلية في الفخذ، سيغيب على آثرها لمدة 14 يومًا".

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وأضاف: "ماتيس هوملز الذي غادر ملعب المباراة في الدقائق الأخيرة يعاني من مشكلة هو الآخر، وفي حاجة للراحة من التدريبات لعدة أيام".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد حقق الفوز خارج أرضه بالأمس أمام فورتونا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد واستمر في صدارة ترتيب الدوري.