رسميًا – بايرن ميونخ يخطف جوهرة دفاعات الولايات المتحدة الأمريكية

نادي بايرن ميونخ الألماني يعلن عن نجاحه في التوقيع بشكل رسمي مع اللاعب الأمريكي الشاب كريس ريتشاردز الذي يجي دور قلب الدفاع قادمًا من صفوف دالاس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عن نجاه في مسعاه للحصول على خدمات اللاعب الأمريكي الشاب كريس ريتشردز قادمًا من فريق دالاس.

جاء هذا في بيان رسمي نشره نادي بايرن ميونخ وأكد خلاله أن اللاعب سينضم للبافاري بعقد مدته أربعة مواسم ونصف تبدأ من يناير الجاري.

وسبق للنجم الأمريكي الشاب أن مثل فريق الشباب في بايرن ميونخ خلال العام الماضي في فترة اعارة بعد أن انضم لهم في الصيف الماضي.

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ولفت صاحب الـ 18 عام الأنظار له بشكل كبير مع فريق الشباب مما تسبب في الأساس في تجويل اعارته لانتقال نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وخاض اللاعب 21 مباراة مع فريق الشباب في بايرن ميونخ، سجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد في 1759 دقيقة خاضها بقميص البافاري.

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جدير بالذكر أن اللاعب الأمريكي سبق له أن انضم لمنتخب شباب بلاده لكن دون أن يخوض أي مباراة بقميصهم سواء رسمية أو ودية.