رسميًا .. باوك اليوناني يعلن عودة عمرو وردة لصفوفه

عمرو وردة يعود مرة أخرى لباوك اليوناني

عاد عمرو وردة نجم منتخب مصر إلى نادي باوك سالونيك اليوناني بعد قضائه فترة قصيرة مع نادي فولوس اليوناني خلال الفترة الماضية.

وكان وردة قد انتقل إلى فولوس اليوناني في سبتمبر الماضي، قبل أن يعلن باوك عودته اليوم الثلاثاء مرة أخرى.

وأعلن النادي عن عودة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل الاستعداد لخوض منافسات فريقه في النصف الثاني من الموسم.

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وردة مع فولوس خاض 9 مباريات فقط خلال الفترة الماضية بواقع 788 دقيقة، حيث تمكن من إحراز هدفين وصناعة هدف.

أما ع باوك سالونيك خاض 36 مباراة بواقع 1968، حيث تمكن من إحراز 3 أهداف وصنع 4 آخرين، وتعرض لحالة طرد و4 بطاقات صفراء.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا إلى عرض عمرو وردة على موسيماني المدير الفني للأهلي، للإطلاع على رأيه بإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.