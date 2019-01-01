النتائج المباشرة
دوري النجوم القطري

رسمياً - بالتزامن مع وجود مورينيو في قطر.. مساعده السابق مدرباً للدحيل

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
فاريا يبدأ مهمته التدريبية الأولى..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تم تأكيد تولي البرتغالي روي فاريا لمهمة المدير الفني لنادي الدحيل القطري، بالتصادف مع وجود جوزيه مورينيو قائده السابق في البلاد ذاتها.

 

وكان فاريا قد قضى 17 عاماً من عمره مساعداً لمورينيو، مروراً بقضاء موسمين معه في مهمته الأخيرة بمانشستر يونايتد، قبل أن يرحل في نهاية الموسم الماضي.

اختيارات المحررين

ويتواجد مورينيو في قطر كجزء من الاستوديو التحليلي لقنوات beIN، حيث بدأ مهمته بمباراة السعودية وقطر في كأس آسيا ثم سيحلل مباراة تشيلسي وآرسنال في البريميرليج.

وأعلن نادي الدحيل عن نجاحه في اجتذاب فاريا متغلباً على "عروض أوروبية كبيرة" من بعض الأندية التي أرادت فاريا سواء كمدير فني أو كجزء من الجهاز التدريبي.

يذكر أنها ستكون المهمة التدريبية الأولى لفاريا كمدير فني.

الموضوع التالي:
مدافع كريسال بالاس: حان وقت إيقاف محمد صلاح
الموضوع التالي:
مهدي علي: كأس آسيا لم تظهر بالشكل المطلوب حتى الآن
الموضوع التالي:
مارسيال يوافق على التجديد لمانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
شواهد تُؤكد تكرار كارثة 2014 لليفربول!
الموضوع التالي:
لامبارد: المسؤولية تضاعف تأثير الانتصارات والهزائم
إغلاق