رسميًا - باريس سان جيرمان يوقع مع حارس تشيلسي الشاب

نادي باريس سان جيرمان يعلن عن توقيعه مع حارس فريق تشيلسي الشاب مارسين بولكا لمدة موسمين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن نجاحه في الحصول على خدمات الحارس البولندي الشاب مارسين بولكا قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي، وأكد من خلاله أن اللاعب صاحب الـ١٩ عامًا قد وقع على عقود لمدة عامين رفقة الفريق العاصمي.

وجاءت الصفقة لتكون انتقال حر بدون حصول تشيلسي على قيمة مادية مقابلة ارتداء اللاعب لقميص باريس سان جيرمان عقب انتهاء عقده مع البلوز.

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وكان اللاعب قد انضم لصفوف الفريق اللندني تشيلسي في عام ٢٠١٦ وبعد أن كان قد بدأ لعب كرة القدم في نادي إيسكولا فارسوفيا البولندي.

وقال بولكا: "أنا سعيد وفخور بتمثيل ذلك الفريق، فباريس سان جيرمان لديه اسم عريق في فرنسا وأوروبا، ويملك مشروعًا هائلًا بالنسبة للشباب".

جدير بالذكر أن صفقة قدوم اللاعب الشاب جاءت عقب رحيل النجم الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون لصفوف يوفنتوس كتعويض لرحيله.