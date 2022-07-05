رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن مدربه الجديد خلفًا لبوتشيتينو

تجربة مليئة بالشغف للمدرب الجديد.. الخليفي متفائل

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي توقيعه مع المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه لقيادة الفريق خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوتشيتينو.

جالتييه وقع عقدًا لمدة موسمين مع باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو 2024، وفق ما أعلنه النادي الباريسي.

Christophe Galtier nommé nouvel entraîneur du @PSG_inside



Le technicien français s’est engagé sur un contrat de deux saisons, jusqu’au 30 juin 2024. ❤️💙https://t.co/Ochvsfo7IQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

وفي تصريحاته الأولى عقب التعيين بشكل رسمي، قال جالتييه: "سعيد بالعمل مع أناس من هذا المستوى، لقد قبلت بالمنصب لأنني أستطيع القيام بتلك المهمة، ولكن وحدي لن أقوم بشيء، سويًا نستطيع فعل الكثير".

وأضاف: "لقد تحدثنا كثيرًا مع لويس كامبوس (المدير الرياضي) من أجل إقناع اللاعبين بالانضمام إلينا، ولدي ثقة كاملة في هذا الأمر".

وأردف مدرب نيس السابق: "إنها وظيفة مليئة بالشغف، وليس هناك مكان أفضل من باريس سان جيرمان لحصد البطولات".

من ناحيته، قال رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي: "نحن سعداء للغاية بالترحيب بكريستوف (جالتييه) في باريس سان جيرمان، رحلته مثيرة للإعجاب".

وأضاف الخليفي: "لقد كان ناجحًا في كل الأندية التي دربها، نجاحه مبني على شخصيته الاستثنائية التي تتيح له إخراج الأفضل من اللاعبين والفرق التي يدربها، ويحول عقلية الأفراد إلى حب المجموعة والرغبة في الفوز".

وختم: "إننا فخورون بامتلاك مدرب فرنسي، ونتطلع إلى بدء الفصل المقبل من تطور الفريق مع كريستوف (جالتييه)".

اقرأ أيضًا..

سيتي في الصدارة وتواجد مدريد وغياب برشلونة .. أغلى قوائم الأندية في العالم

شرط جزائي "ثنائي" يسهل مهمة الراغبين في التعاقد مع هالاند

فيديو | دياز: هذا سر ريمونتادا الدوري وعلاقتي بجمهور الهلال استثنائية