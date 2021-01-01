رسميًا .. باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع بوتشيتينو

خلفًا للألماني توماس توخيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن تعيين المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو كمدير فني للفريق، بعد رحيل الألماني توماس توخيل.

باريس قرر التخلي عن خدمات توخيل، بعد تصريحاته الأخيرة التي قام خلالها بتوجيه النقد لإدارة النادي، قبل أن يخرج ويؤكد تحريف حديثه ووجود أخطاء في الترجمة.

النادي الفرنسي استقر على إقالة الألماني، وتعيين بوتشيتينو ليقود الفريق المرحلة القادمة، وفقًا للبيان الرسمي الذي نشر على موقع النادي.

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وتعتبر هذه التجربة الأولى للمدرب الأرجنتيني، بعد رحيله عن توتنهام في 19 نوفمبر 2019 بسبب النتائج السيئة.

ويعود بذلك صاحب الـ48 سنة لباريس كمدرب، حيث سبق أن مثله كلاعب في الفترة من 2001 إلى 2003 قبل انتقاله إلى بوردو.

ويطمح بوتشيتينو الذي وصل مع توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا، في تحقيق البطولة الأولى له بمسيرته التدريبية مع باريس، حيث لم يسبق له التتويج بأي لقب طوال مشواره حتى الآن.

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يذكر أن باريس يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الفرنسي بـ35 نقطة، بفارق نقطة عن ليون المتصدر، كما يلعب ضد برشلونة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في 16 فبراير 2021.