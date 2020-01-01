رسميًا .. باريس سان جيرمان يقرر التخلي عن توماس توخيل

المدرب الألماني قد ينتقل إلى الدوري الإنجليزي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن نهاية رحلة المدرب الألماني توماس توخيل مع النادي، بعد أكثر من عامين كمدير فني للفريق الأول.

العديد من التكهنات أثيرت الفترة الأخيرة حول توخيل، بسبب تصريحاته ضد إدارة باريس بخصوص عدم حصوله على التقدير الكافي بالنادي، والتي خرج للتأكيد على أنها تم تحريفها.

الرد جاء سريعًا من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، ليعلن التخلي عن خدمات توخيل في منتصف الموسم.

المزيد من الفرق

وتأتي هذه الإقالة رغم النتائج الجيدة التي يتمتع بها الفريق بمختلف المستويات الفترة الأخيرة، وكان آخرها الفوز على ستراسبورج برباعية نظيفة في الدوري.

وكان توخيل قد جاء إلى باريس في يوليو 2018 بعد رحيل الإسباني أوناي إيمري، حيث خاض 127 مباراة بكل البطولات.

ونجح صاحب الـ47 سنة، في الفوز بلقبين دوري فرنسي خلال فترته مع باريس، بالإضافة لبطولتين سوبر محلي ولقب كأس الدوري الفرنسي ولقب آخر في كأس فرنسا.

وتمكن توخيل من قيادة باريس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، ولكنه فشل في الفوز على بايرن ميونخ وخسر بهدف دون رد.

اقرأ أيضًا .. بوتشيتينو يغتال أحلام ريال مدريد في ضم مبابي

مبابي يودع توخيل وباريس سان جيرمان يتفق مع البديل

جدير بالذكر أن العديد من الصحف الألمانية، أكدت رغبة توخيل في الانتقال للدوري الإنجليزي بعد نهاية مشواره مع باريس.