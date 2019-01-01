رسميًا .. باريس سان جيرمان يعزز دفاعه باكتشاف بوروسيا دورتموند

الشاب الفرنسي يعود مُجددًا إلى الليج1

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي ومختلف منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ضم المدافع الفرنسي الشاب عبد ديالو من صفوف بوروسيا دورتموند، لكن دون الكشف عن أية تفاصيل مادية.

وجاء الإعلان الرسمي، بعد ساعات تُعد على أصابع اليد، أدلى بها المدير الرياضي لأسود الفيستيفاليا مايكل زورك، عن استعداد صاحب الـ23 عامًا للعودة إلى بلاده، لكن هذه المرة عبر بوابة العملاق الباريسي سان جيرمان.

وأرجع المسؤول البارز في "سيجنال ايدونا بارك" سبب الموافقة على رحيل المدافع الموهوب، لحاجته للبحث عن تجربة جديدة، مع ذلك لم يتطرق للحديث عن الأمور المادية المتعلقة بالصفقة.

إلا أن أغلب التقارير المتداولة سواء في ألمانيا أو فرنسا، تُفيد بأن انتقال عبدو ديالو إلى "حديقة الأمراء"، سيكبد الخزينة الفرنسية ما لا يقل عن 32 مليون، بخلاف المتغيرات وراتبه السنوي.

رسميًا: عبدو ديالو مدافع بوروسيا دورتموند ينتقل إلى باريس سان جيرمان لمدة 5 سنوات ✍️ pic.twitter.com/WBgUqZJp8I — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

وكان ديالو قد تنقل بين عدة أندية في صغره، قبل أن يستقر مع موناكو، الذي منحه فرصة الظهور مع الفريق الأول عام 2014، لكن لقلة مشاركاته والتي لم تزد عن 34 مباراة على مدار 3 سنوات، اضطر للذهاب إلى ماينز ومنه انتقل إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، ليحصل على فرصته، التي جعلته هدفًا للفريق الباريسي.