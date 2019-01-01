رسميًا .. باريس سان جيرمان يؤمن مستقبل فيراتي بعقد طويل الأجل

الدولي الإيطالي يجدد الولاء للعملاق الباريسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي، توصل المسؤولين إلى اتفاق مع وكيل أعمال لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، بموجبه وقع الأخير على عقد ارتباطه بفريقه الباريسي حتى منتصف 2024.

وانتقل صاحب الـ26 عامًا لملعب "حديقة الأمراء" عام 2012، قادمًا من بيسكارا في صفقة غير معلومة، ومنذ ذلك الحين ومستواه في تطور، إلى أن أصبح من أهم اللاعبين في التشكيلة الأساسية لكل المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه في عاصمة الضوء.

ورغم استقراره في مشروع قطر للاستثمار الضخم في باريس، إلا أنه فكر قبل ثلاث سنوات في الرحيل بعد تلقيه عرضًا لا يقاوم للعب رفقة البرغوث ليونيل ميسي بقميص برشلونة.

وتسبب مفاوضات وكيل أعماله السابق مع مسؤولي النادي الكاتالوني، في إثارة غضب رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي، ليضطر اللاعب لتقديم اعتذار رسمي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن إنهاء العمل مع وكيله القديم.

الأهداف مع الأندية:



606 كريستيانو رونالدو ⚽️

619 ميسي ⚽️



🐐🐐 pic.twitter.com/SOoUqgywDJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 30, 2019

وخاض الدولي الإيطالي أكثر من 280 مباراة بقميص "إلبي إس جي" في كل البطولات، والأهم من ذلك أنه لم يخسر لقب الليج1 سوى مرة واحدة، وكانت في موسم 2016-2017 عندما أنهى موناكو سيطرة وهيمنة الباريسيين على اللقب.