رسميًا | بادربورن يتأهل إلى الدوري الألماني
التعليقات()
Getty
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
انضم بادربورن إلى كولون وتأهل إلى الدوري الألماني بصورة رسمية رغم الخسارة أمام ديانمو بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة.
بادربورن احتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة بينما جاء كولون في الصدارة برصيد 63 نقطة.
وسوف يخوض يونيون برلين مباراة التصفيات مع شتوتجارت لتحديد المتأهل الثالث للدوري الألماني.
في مثل هذا اليوم، ولد صانع إنجاز السعودية الذي نجح في تأهل منتخب الأخضر إلى كأس العالم 2018. 👏🎉— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019
الداهية الهولندية حامل آمال الأبيض الإماراتي من أجل التأهل إلى مونديال 2022 🙌
عيد ميلاد سعيد للهولندي فان مارفيك🥳 pic.twitter.com/TQsnCtni05
جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ حقق بطولة البوندسليجا بعد الفوز على فرانكفورت في الجولة الأخيرة بينما هبط نورنمبرج وهانوفر إلى الدرجة الثانية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها بادربورن إلى البوندسليجا في تاريخه.