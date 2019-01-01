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الدوري الألماني - الدرجة الثانية

رسميًا | بادربورن يتأهل إلى الدوري الألماني

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تعرف على المتأهلين إلى الدوري الألماني للموسم المقبل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

انضم بادربورن  إلى كولون  وتأهل إلى الدوري الألماني بصورة رسمية رغم الخسارة أمام ديانمو بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة.

بادربورن احتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة بينما جاء كولون في الصدارة برصيد 63 نقطة.

وسوف يخوض يونيون برلين مباراة التصفيات مع شتوتجارت لتحديد المتأهل الثالث للدوري الألماني.

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ حقق بطولة البوندسليجا بعد الفوز على فرانكفورت في الجولة الأخيرة بينما هبط نورنمبرج وهانوفر إلى الدرجة الثانية.

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وتعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها بادربورن إلى البوندسليجا في تاريخه.

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