رسميًا .. باتشيكو يوقع على عقود تدريبه للزمالك

باتشيكو يبدأ ولاية جديدة مع الزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن توقيع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للأبيض عقود توليه تدريب الفريق بعد فسخ الفرنسي باتريس كارتيرون عقده مع القلعة البيضاء.

طارق يحيى تولى تدريب الزمالك بشكل مؤقت، حيث كانت المباراة الأخيرة أمام الجونة أمس والفوز المثير بأربعة أهداف مقابل 3.

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي توقيع باتشيكو على عقود تدريبه للأبيض قائلًا: " وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد".

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وتعاقد الزمالك أيضًا مع مساعدين لباتشيكو وهما أليكس كوستا وجوزيه بيدرو، حيث يمتد عقد المدرب مع الأبيض لمدة موسم قابل للتجديد.

وفي نفس السياق، تمنى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التوفيق للمدرب البرتغالي خلال الفترة المقبلة وتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

ويبدأ باتشيكو مهمته مع الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.