رسميًا .. إيهاب جلال مدربًا لمنتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا اليوم الثلاثاء، تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، خلال فترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

إقالة كيروش بعد إخفاق المونديال:

المدرب البرتغالي كان قد قاد الفراعنة في أواخر العام الماضي، خلفًا للمدرب الوطني حسام البدري، الذي رحل لتراجع النتائج والأداء.

وجاءت إقالة كيروش بعدما فشل في قيادة المنتخب المصري في الوصول لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

مصر تلقت الهزيمة أمام المنتخب السنغالي في المباراة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال بركلات الترجيح، في العاصمة السنغالية "داكار"، بعدما حسم التعادل 1-1 نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

حلم جلال يتحقق:

على مدار السنوات الماضية، كان اسم إيهاب جلال يتردد مع كل إقالة لمدرب، ويتنافس مع حسام حسن، لكن تفشل المفاوضات في كل مرة.

جلال الذي كان يقود بيراميدز خلال الفترة الماضية، إن لم يكن قد توج ببطولات مع الفرق التي قادها إلا أنه تميز بطريقته الفنية المميزة في الملعب، والتي كان ينجح من خلالها في إسقاط الأهلي والزمالك في بعض الأحيان.

وقاد صاحب الـ54 عامًا عديد الفرق المصرية منها مصر للمقاصة، الزمالك، إنبي، المصري والإسماعيلي، بجانب الأهلي الليبي.

ما هي المهمة الأول لإيهاب جلال؟

الوصول لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 هو التحدي الأول لجلال مع منتخب مصر، والإخفاق به يعني حتميًا الإطاحة به.

مصر وصلت لنهائي البطولة القارية في النسخة الأخيرة الكاميرون 2021، لكنها تلقت الهزيمة في ركلات الترجيح أمام السنغال.

وكانت قريبة من اللقب أيضًا في عام 2017، لكن الهزيمة كانت حليفتها أمام الكاميرون في النهائي 2-1.

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