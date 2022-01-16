رسميًا .. إيفرتون يقيل بينيتيز وتقارير تكشف خمسة بدلاء

أعلن نادي إيفرتون عن إقالة المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز المدير الفني الأسبق لريال مدريد وليفربول من منصبه في الفريق.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وقدم من خلاله الشكر للمدير الفني للفريق، وأكد من خلاله على نهاية حقبته معهم.

وكتب النادي في البيان: "بينيتيز الذي انضم للنادي في يونيو 2021 ترك النادي وذلك الإجراء ساري بشكل فوري".

وأضاف البيان: "سيتم الإعلان عن البديل الدائم له في منصب المدير الفني بناءً على تطور الأحداث".

وكان بينيتيز قد انضم لصفوف إيفرتون منذ ستة أشهر فقط، لم تكن النتائج فيهم على قدر توقعات الجماهير، بالأخص بعد الخسارة من نوريتش قبل ساعات.

وربطت تقارير صحفية عديدة على رأسها تقرير لـ "سكاي سبورت" النادي بعدة بدلاء منهم روبرتو مارتينيز ورودي جارسيا وفرانك لامبارد وواين روني ودونكان فيرجسون.

جدير بالذكر أن إيفرتون يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيد 19 نقطة عقب 19 مواجهة لهم.