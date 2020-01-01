رسميًا .. انتهاء موسم كيم جين سو مع النصر للإصابة

الإصابة تبعد لاعب النصر لمدة 6 أشهر.

تلقى نادي النصر السعودي، صدمة قوية، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الرائد، بإصابة الكوري الجنوبي كيم جين سو، والتي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وشهدت مباراة النصر أمام الرائد، استبدال كيم في الدقيقة 41 من زمن اللقاء، بنزول أسامة الخلف بدلًا منه، بسبب معاناة اللاعب الكوري الجنوبي من الإصابة.

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وأعلن نادي النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أن الكشوفات الطبية أثبتت إصابة كيم جين سو، بقطع كامل في وتر "أكيليس" الموجود في مؤخرة القدم.

وأشار النصر خلال بيانه، إلى أن كيم جين سو سيحتاج إلى تدخل جراحي، وفترة راحة وعلاج، لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر قادمة، وبالتالي ينتهي موسم اللاعب مع نادي النصر.

يذكر أن كيم جين سو، هو أحد الصفقات الجديدة المنضمة لصفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف فريق جيونبك الكوري الجنوبي.

ومنذ انضمام كيم لم يغب عن فريقه النصر، حيث غاب فقط 12 يومًا، بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، في ظل الموجة التي ضربت الفريق مؤخرًا.

الكشوفات الطبية تثبت إصابة كيم جين سو بقطع كامل في وتر القدم

واللاعب يحتاج لتدخل جراحي وفترة للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين 5 - 6 أشهر



أمنياتنا لنجمنا الكوري بالشفاء العاجل 🙏 pic.twitter.com/lhurX8Kais — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 16, 2020

فترة غياب اللاعب صاحب الـ28 عامًا، ستدفع إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، لرفع اسمه من قائمة الفريق، واستبداله بلاعب أجنبي آخر.