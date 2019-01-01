رسميًا - انتهاء موسم كالابريا مع ميلان

نادي ميلان الإيطالي يعلن عن انتهاء موسم لاعبه دافيدي كالابريا عقب الإصابة في مباراة فريقه بالأمس ضد لاتسيو بكأس إيطاليا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تعرض لاعبه دافيدي كالابريا للإصابة في مباراة الروسونيري الأخيرة أمام لاتسيو في كأس إيطاليا.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وألمح من خلاله لانتهاء موسم كالابريا مع الفريق عقب الإصابة التي تعرض لها في نصف نهائي الكأس مساء الأمس.

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وكتب النادي في البيان: "ميلان يعلن أنه خلال نصف نهائي كأس إيطاليا بالأمس أمام لاتسيو تعرض دافيدي كالابريا لصدمة قوية في قدمه اليسرى".

وأضاف: "الفحص المبدئي الذي خضع له اللاعب اليوم أظهر كسر في شظية القدم، وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات بعد شهر من الآن".

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وكان كالابريا قد غادر ملعب مباراة الأمس في الدقيقة الـ 40 من عمر اللقاء عقب الإصابة وحل أندريا كونتي بديلًا له وأكمل اللقاء.

جدير بالذكر أن ميلان كان قد تعرض للخسارة في لقاءا لامس بهدف نظيف وصعد لاتسيو للنهائي منتظرًا الفائز من كل من فيورنتينا وأتالانتا.