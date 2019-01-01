رسميًا - انتهاء موسم أشرف حكيمي مع بروسيا دورتموند

نادي بورسيا دورتموند يعلن عن غياب لاعبه المغربي المعار من ريال مدريد أشرف حكيمي حتى نهاية الموسم لكسر في مشط القدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني عن إصابة لاعبه المغربي أشرف حكيمي المعار من صفوف ريال مدريد الإسباني بكسر في مشط القدم.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن موسم اللاعب قد انتهى معهم، وأنه لن يتواجد في المزيد من مباريات الموسم الجاري.

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وأعلن النادي كذلك أن اللاعب المعار من ريال مدريد سيخضع لعملية جراحية في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الأيام المقبلة ليبدأ رحلة العلاج من إصابته.

وكان حكيمي قد تعرض للإصابة في مباراة بروسيا دورتموند الأخيرة أمام فولفسبورج بالدوري الألماني، بعد أن حل بديلًا لعبدو ديالو في الدقيقة الـ 50.

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وغادر حكيمي الملعب في الدقيقة الـ 74 وبعد مشاركته بـ 24 دقيقة فقط بديلًا لزميله المصاب ليخسر بروسيا دورتموند تغيرين دفعة واحدة لنفس المركز.

جدير بالذكر أن عقد حكيمي الحالي مع بروسيا دورتموند ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه سيتواجد بشكل طبيعي مع الفريق بداية من فترة التحضير للموسم الجديد.