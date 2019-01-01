رسميًا - انتقال لاعب الأهلي إلى الحزم

الزبيدي لم يحصل على فرصته الكاملة في الراقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، رسميًا انتقال محمد الزبيدي؛ ظهير أيسر الفريق، إلى نادي الحزم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

صاحب الـ21 عامًا كان قد انتقل إلى الحزم في صيف عام 2018، ومن المفترض أن عقده مع الراقي مستمر حتى صيف عام 2022.

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وأوضح الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المجلس وافق بالفعل على إعارة اللاعب، على أن يتم توقيع العقود خلال الأيام القليلة المقبلة.

وافق مجلس إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ على إعارة مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي "محمد الزبيدي" إلى صفوف نادي الحزم لمدة موسم رياضي واحد. — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 9, 2019

ظهير الأيسر شارك الموسم المنقضي بقميص الراقي في تسع مباريات فقط بالدوري وكأس الملك.