رسميًا.. إنتر يعلن فسخ عقد إريكسن بسبب أزمته القلبية

أصدر إنتر بيانًا رسميًا أعلن خلاله عن فسخ عقد نجمه كريستيان إريكسن بالتراضي، بسبب أزمته الصحية الأخيرة وتعارضها مع لوائح كرة القدم الإيطالية.

إريكسن تعرض إلى أزمة قلبية في يورو 2020 تسببت في ابتعاده عن الملاعب منذ يونيو وحتى الآن، بينما تمنع القوانين الإيطالية اقتراب اللاعب حتى من التدريبات حال وجود شكوك حول قلبه.

وكان الدولي الدنماركي قد عاد مرة أخرى إلى التدريب بصورة فردية في مطلع شهر ديسمبر الحالي، ولكن بعيدًا عن إيطاليا، وبالتحديد في بلاده الدنمارك.

بيان إنتر أتى فيه "توصل إنتر إلى اتفاق مع كريستيان إريكسن على إنهاء العقد بالتراضي، يحتضن النادي وجميع أفراد عائلة النيراتزوري اللاعب ويتمنون له كل الخير في المستقبل".

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ووصل إريكسن إلى إنتر في شتاء 2020 بعد رحلة مميزة للغاية مع توتنهام، وفي سبيل ضمه دفعت إدارة النادي الإيطالي 27 مليون يورو آنذاك.

على مدار العامين بقميص إنتر، لعب إريكسن 60 مباراة وسجل 8 أهداف مع صناعة 3 آخرين، وتُوِّج بلقب الدوري الإيطالي للموسم الماضي مع كتيبة أنطونيو كونتي.

الوجهة الأقرب لإريكسن هي العودة من حيث بدأ، أياكس، لا سيما وأن القوانين الهولندية أقل تعسفًا من الإيطالية فيما يتعلق باللاعبين العائدين من إصابات قلبية.

الجدير بالذكر أن سيرخيو أجويرو قد اعتزل ممارسة كرة القدم بسبب عدم انتظام في ضربات القلب، لكن يبدو أن إريكسن لا يزال يؤمن بقدرته الصحية على العطاء في الساحرة المستديرة.