رسميًا .. إنتر يعلن عودة لوكاكو إلى صفوفه

إنتر الإيطالي يعلن رسميًا عودة البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوفه.

بعد موسم واحد فقط قضاه في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، عاد البلجيكي روميلو لوكاكو من جديد إلى صفوف إنتر الإيطالي.

النادي الإيطالي أعلن رسميًا عن استعادة لوكاكو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث ظهر البلجيكي مع ستيفين زهانج رئيس "النيراتزوري".

زهانج ظهر في مقطع فيديو عبر حساب إنتر على موقع "تويتر" وهو يوجه رسالة إلى جماهير "النيراتزوري" من على سطح مقر النادي في مدينة ميلانو.

زهانج قدم لوكاكو إلى جماهير إنتر، حيث عبر البلجيكي عن سعادته بالعودة من جديد إلى إنتر.

كما قدم لوكاكو وعدًا إلى جماهير إنتر بتسجيل الكثير من الأهداف مع الفريق من جديد، مثلما كان الحال قبل رحيله.

وأكد إنتر استعارة لوكاكو من تشيلسي لمدة موسم واحد في صفقة بقيمة ثمانية ملايين يورو، مع إضافات بناء على الأداء.

وتأتي خطوة لوكاكو بعد عام واحد فقط من رحيله إلى تشيلسي في صفقة قياسية تجاوزت 116 مليون يورو.

لماذا رحل لوكاكو عن تشيلسي؟

تشيلسي كان حريصًا على التخلص من راتب لوكاكو الباهظ، الذي يصل إلى 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بعد انهيار العلاقة بين اللاعب والمدرب الألماني توماس توخيل.

وقرر تود بولي مالك تشيلسي الجديد أن يعطي الأولوية للمفاوضات حول لوكاكو لبدء العمل الصيفي في النادي، بينما كان اللاعب البلجيكي أيضًا حريصًا على مغادرة "ستامفورد بريدج".

استعان المهاجم بمحامٍ للمساعدة في تسهيل العودة إلى الإنتر بعد مشواره الصعب خلال موسم 2021-22، راغبًا في العودة إلى النادي حيث سجل 64 هدفًا في موسمين، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي في عام 2021.

على الرغم من حصوله على لقب هداف تشيلسي في الموسم الماضي برصيد 15 هدفًا، كافح لوكاكو للتكيف مع نظام توخيل، وتضررت العلاقة بين الاثنين تمامًا بعد أن أجرى المهاجم مقابلة غير مصرح بها في منتصف الموسم انتقد فيها النادي.

هل سيدفع تشيلسي مقابل إعارة لوكاكو؟

في الواقع، فإن تشيلسي سيدفع فعليًا إلى إنتر للتخلص من لوكاكو، حتى مع قيام "النيراتزوري" بدفع رسوم الإعارة.

حيث سيستمر تشيلسي في دفع الأقساط السنوية الخاصة بالحصول على خدمات لوكاكو في صيف 2021، حيث تصل هذه الأقساط إلى 23 مليون يورو سنويًا.

وتظهر الصفقة أن تود بولي ومالكي تشيلسي الجدد يدعمون توخيل بالكامل، على الرغم من التكاليف الخاصة بالتخلص من البلجيكي.

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