أخيرًا.. إنتر يتوصل لاتفاق مع تشيلسي حول استعادة لوكاكو
اقترب نادي إنتر الإيطالي، من استعادة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو من تشيلسي، ولكن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
لوكاكو رحل عن إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منتقلًا إلى البلوز مقابل 113 مليون يورو.
وبعد فشل صاحب الـ29 سنة في إثبات قداراته مع فريق المدرب توماس توخيل، قرر الدولي البلجيكي العودة مرة أخرى للفريق الإيطالي.
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وقالت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية إن إنتر توصل لاتفاق نهائي مع تشيلسي على ضم لوكاكو في صفقة إعارة.
ومن المقرر أن يدفع إنتر مبلغ 8 ملايين يورو للحصول على خدمات اللاعب مرة أخرى بالإضافة لبعض المكافآت.
وتمثل هذه الأنباء دفعة معنوية هائلة لإنتر وجماهيره، بالإضافة لسيموني إنزاجي مدرب الفريق الذي أعلن تجديد عقده بشكل رسمي مع النادي حتى 2024.
يذكر أن لوكاكو سجل 64 هدفًا في 95 مباراة خلال تجربته مع إنتر، قبل العودة لتشيلسي الموسم الماضي ليسجل 15 هدفًا في 44 مباراة بكل البطولات، بفترة توترت خلالها علاقته بتوخيل الذي طلب من إدارة البلوز التخلص منه بالميركاتو الحالي.
ويستهدف تشيلسي تعويض رحيل البلجيكي، بالتعاقد مع رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي، ولكن الصفقة لن تكون سهلة على البلوز.
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