رسميًا - انتخابات النصر لم يترشح أحد

انتهاء المدة المحددة لتقديم المترشحين لملفاتهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أغلقت اللجان الانتخابية للأندية منذ قليل، أبوابها رسميًا أمام المترشحين للرئاسة ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، بعد ثلاثة أيام من فتحها.

اللجان بدأ في استقبال راغبي الترشح منذ أول أمس الأحد، وتم اعتماد إغلاقها في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

ولم يتقدم أي مترشح بأوراق ترشحه لرئاسة نادي النصر، حيث غادر أعضاء اللجنة الانتخابات مقر النادي دون استقبال أي ملفات.

رسميًا - الكشف عن موعد انطلاق الدوري السعودي 2019-2020

على جانب آخر، يتنافس الثنائي فهد بن نوفل وموسى الموسى على مقعد الرئاسة في نادي الهلال، بعدما أعلن بدر الحماد انسحابه رسميًا ودعمه للأول.

وفيما ترشح أحمد الصائغ بدعم من الأمير منصور بن مشعل، بعد انسحاب عبد الإله مؤمنة، أما خالد البلطان فترشح لرئاسة الشباب، وأنمار الحائلي لاتحاد جدة.

وكذلك قدم سعد العفالق أوراقه أمام لجنة الفتح، وفهد المدلج للفيصلي، وفهد المطوع وخالد السيف للرائد، وخالد الدبل للاتفاق.